Giovane pode estrear contra o Suzano Após estrear com vitória por 3 a 0 (25-18, 27-25 e 25-19) diante do Santo André, o Banespa entra em quadra para enfrentar o Suzano. A partida será realizada neste sábado, às 20h30, no Ginásio do Esporte Clube Banespa, e terá transmissão ao vivo pelo Sportv. O confronto, que já é marcado por rivalidade, terá outro ingrediente especial, já que esta será a primeira vez que os times se encontrarão após a contratação do jogador Giovane, ex-Suzano. Mauro Grasso, treinador do Banespa, acredita que a rivalidade ficará dentro da quadra. ?O fato de o jogo ser na nossa casa ajudará a amenizar a polêmica. A disputa ficará dentro da quadra, que é o que acontece sempre que estes dois times se encontram.? O treinador quer que o grupo jogue com a mesma concentração de quinta-feira. ?Temos que manter a atenção. Vamos treinar nesta sexta à tarde e pretendo melhorar o ataque e o saque, que precisa estar cada dia melhor?, declarou. Uma das grandes atrações do confronto, o ponta Giovane, ainda é dúvida. O atleta aguarda a regularização de sua situação, que já foi providenciada pelo clube. ?Estamos esperando uma posição da Confederação Brasileira de Vôlei e só teremos esta resposta no sábado antes do jogo?, explicou o gerente do Banespa, Montanaro. Para Mauro Grasso, a presença do atleta seria de grande importância. ?Ele é um ótimo jogador e um peso forte para a nossa equipe?, finalizou o treinador, que vai definir a equipe após o treino marcado para o final da tarde desta sexta, restando para o sábado a dependência da utilização de Giovane.