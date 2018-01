Giovane vai contrariado para a Itália O atacante Giovane, campeão olímpico em Barcelona, em 1992, e herói na conquista do Mundial da Argentina, em 2002, segue neste sábado para a Itália, onde irá jogar por quatro meses no Cuneo, da primeira divisão. O jogador está autorizado a atuar por uma liminar e viaja na expectativa de que uma audiência na Justiça do Trabalho, no dia 20, resolva o impasse do seu contrato com o Wizard/Suzano. "O que o juiz determinar, eu farei", disse, sem esconder que está "muito decepcionado" com as pessoas do Banespa. Giovane trocou o Suzano pelo Banespa/Mastercard atraído por uma proposta "excepcional" - chegou a ser apresentado como atleta do clube. Segundo o jogador de 32 anos, o Banespa se comprometeu a lhe dar todo o tipo de cobertura. "Foi a maior decepção da minha vida. Eu nunca imaginaria passar o que passei logo com as pessoas do Banespa." Ele também disse que não desejava ir para a Itália para não ficar longe do pai, que está doente, e dos filhos Julia, de 6 anos, e Jean Marco, de 5. "Mas tenho de jogar vôlei. Penso em voltar no meio do ano", avisou Giovane.