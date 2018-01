Governo grego confirma decisão de acabar com organizadas O governo grego confirmou nesta quarta-feira o fim de 270 torcidas organizadas para acabar com a violência no esporte. A decisão foi tomada após a morte de um jovem de 25 anos, na semana passada, numa briga antes de uma partida de vôlei feminino entre Olympiacos Piraeus e Panathinaikos, grandes rivais no país. A medida inicial já havia sido tomada na terça, em reunião entre o vice-ministro de Esportes grego, Giorgos Orfanos, com os donos dos principais clubes esportivos. Já nesta quarta, o governo manteve a primeira sessão de uma nova comissão governamental contra a violência no esporte, a que pertencem os ministros de Ordem Pública e da Justiça e representantes da Secretaria do Esporte. No dia 29 de março, horas antes da partida entre o Olympiacos e o Panathinaikos, Mijalis Filopulos morreu esfaqueado e outras cinco pessoas ficaram gravemente feridas. Segundo testemunhas, cerca de 300 torcedores brigaram com bastões, facas e pedras. A polícia deteve 18 pessoas. A imprensa local informou que o tumulto já havia sido marcado com antecedência. A comissão também decidiu nesta quarta reforçar o departamento contra a violência no esporte criado recentemente no Ministério de Ordem Pública. Será iniciada uma ampla campanha de informação contra a violência e medidas mais rigorosas contra baderneiros, que ficarão presos sem a possibilidade de revogação. A promotoria de Atenas ordenou, na terça, a prisão provisória de oito torcedores até o julgamento por acusações que vão de participação em incidentes violentos, roubo, tentativa de assassinato e agressão contra ocupantes de veículos particulares. Os suspeitos pertencem às torcidas organizadas dos dois clubes. Os assassinos de Mijalis Filopulos (torcedor do Panathinaikos), no entanto, ainda não foram localizados pela polícia. Por causa do incidente, todos os jogos de esportes coletivos foram suspensos até o dia 13 deste mês.