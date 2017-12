Governo russo pára reunião para comemorar título no vôlei A conquista do título mundial da seleção nacional feminina de vôlei, nesta quinta-feira, causou grande repercussão na Rússia. Nas primeiras horas da manhã (horário local), o Primeiro-ministro do país, Mikhail Fradkov, chefiava uma reunião com outros ministros de governo, em Moscou, quando recebeu a notícia da vitória russa sobre o Brasil, por 3 sets a 2, na decisão do campeonato disputado no Japão. Imediatamente, o político paralisou o encontro e saudou as novas campeãs mundiais. "Nossas garotas ganharam das brasileiras por 15 a 13 (no quinto set) e se proclamaram campeãs do mundo. Felicito a todas. Realmente foi uma notícia muito agradável", disse Fradkov, que arrancou aplausos de todos os ministros logo após o anúncio. A imprensa russa, logo após a conquista, destacou a importância do trabalho do técnico italiano Giovanni Cappara, que conseguiu criar um conjunto forte durante o Mundial - a seleção só perdeu uma partida (para o Brasil, na última rodada da segunda fase) em toda a competição.