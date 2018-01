GP da Ásia é próximo desafio do vôlei O Grand Prix da Ásia, de 3 a 26 de agosto, será o próximo compromisso da seleção brasileira feminina de vôlei, sob o comando do técnico Marco Aurélio Motta. Uma série de amistosos contra a Polônia fará parte da preparação da equipe. Os jogos contra as polonesas começam nos dias 17, 18 e 24, no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande. Nos dias 20 e 21, as partidas serão no Sesi, em Friburgo. E, no dia 23, o duelo está marcado para o Ginásio Petropolitano, em Petrópolis.