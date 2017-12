GP de Vôlei feminino tem dois jogos Pela competição feminina do Grupo E do Grand Prix de Vôlei jogam nesta quinta-feira, às 18h, em Macaé, o time de Campos contra a Rexona/Curitiba e em seguida, Macaé enfrenta a Blue Life/Pinheiros. Pelo Grupo F, com sede em Belo Horizonte, BCN/Osasco e São Caetano voltam a se enfrentar, às 18h. Em seguida, a disputa terá MRV/Minas e Santo André. Jogando em São caetano pelo Grupo C, o BCN havia batido São Caetano por 3 sets a 1, com parciais de 28/30, 25/10, 25/13 e 25/21, na noite de terça-feira, repetindo a final do Estadual. O técnico de São Caetano, William Carvalho, comentou: "O time é jovem, inexperiente. Temos de aproveitar estes jogos para crescer e ganhar volume de jogo. Ainda precisamos melhorar nosso domínio de bola." William diz que será preciso tranqülidade. O Automóvel Clube/Campos derrotou Nuceng/Macaé por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/11, 25/23 e 25/21, em Campos.