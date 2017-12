Grand Prix de Vôlei decide finalistas Nesta quinta-feira saem os finalistas da competição masculina do Grand Prix Brasil de Vôlei, no ginásio da Unisul, em Florianópolis. Às 18h30 jogam Telemig/Minas, de Belo Horizonte, e Ulbra, de Canoas. Em seguida, com transmissão da SporTV, a partir das 20h30, Unisul e Suzano decidem a outra vaga na final. O BCN/Osasco, campeão da competição feminina, embarcou nesta quarta-feira para a Suíça, onde disputará a partir desta sexta-feira o Precon Top Volley International com outras cinco equipes.