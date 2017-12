Grand Prix de vôlei encerra 1ª fase Três equipes - Suzano (SP), Unisul (SC) e Ulbra (RS) - terminaram invictas a primeira fase do Grand Prix Masculino Vôlei Brasil, criado este ano para ser a pré-temporada da Superliga, que começa em janeiro. Suzano teve o resultado mais significativo da última rodada, ao vencer, pelo Grupo A, sábado, em Belo Horizonte, o bicampeão da Superliga, o Telemig Celular/Minas, por 3 sets a 0 (25/23, 25/19 e 25/23). Na preliminar, o Shopping ABC/Santo André (SP) derrotou a Uneb (DF) por 3 a 1 (25/23, 21/25, 25/20 e 25/23). Em Araraquara, pelo Grupo B, a Ulbra alcançou a terceira vitória, desta vez contra o Lupo/Náutico, por 3 a 1 (28/26, 25/22, 20/25 e 25/19). Na preliminar, o Palmeiras/Guarulhos derrotou o Bento Gonçalves por 3 a 1 (17/25, 25/22, 25/22 e 25/22). Em Blumenau, pelo Grupo C, a Unisul também terminou invicta a primeira fase - venceu a Intelbras/São José por 3 sets a 0 (25/29, 26/24 e 25/20). O Banespa derrotou o Bunge/Barão por 3 a 0 (25/21, 25/24 e 25/28). Para a segunda fase do GP, de quinta-feira a sábado, as 12 equipes serão alinhadas em novos grupos, com sede em Bento Gonçalves, Santo André e Suzano. Feminino - No GP Feminino, Rexona e MRV/Minas encerraram as disputas do Grupo D com vitórias por 3 sets a 0, sábado. A equipe mineira bateu o Santo André por 25/17, 25/20 e 25/22 e a paranaense venceu o Blue Life/Pinheiros por 25/18, 25/19 e 25/19. Na próxima rodada, de quinta a sábado, serão definidas as semifinalistas da competição.