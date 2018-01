Grand Prix: Rússia ganha e Brasil vai jogar pelo 1.º lugar Se superar o Japão nesta sexta-feira, às 12h30 (com SporTV), o Brasil ficará em primeiro no Grupo B do Grand Prix de vôlei feminino e enfrentará na semifinal o segundo colocado do Grupo A, que reúne China, Itália e Cuba. Cuba venceu a Itália por 3 sets a 1 na primeira rodada. Nesta quinta, a China derrotou as cubanas pelo mesmo placar. Nesta sexta, a Itália enfrenta a China e precisa vencer. Para ajudar o time brasileiro, nesta quinta as japonesas perderam para a Rússia por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 29/27). Invicta, a seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta o frágil time do Japão e deve confirmar a vaga na semifinal. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu as dez partidas que disputou até agora e luta pelo hexacampeonato. Esse ano o Brasil enfrentou o Japão três vezes - uma pelo Torneio de Courmayeur e duas pela fase classificatória do Grand Prix. Em todas, venceu por 3 sets a 0.