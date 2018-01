Gustavo ainda é dúvida do Brasil para jogo de sábado Após duas semanas jogando fora, em Portugal e na Finlândia, a seleção brasileira masculina de Vôlei enfrenta os finlandeses no sábado e no domingo, pela Liga Mundial, em Brasília. Uma vitória já classifica o Brasil para a fase final, de 23 a 27, em Moscou, na Rússia. O meio-de-rede Gustavo ainda é dúvida para os jogos do fim de semana - ficou dois meses afastado por problemas familiares. ?Ele está aquém do que pode apresentar. Mas está reencontrando a melhor forma e vai brigar pela posição?, disse o técnico Bernardo Rezende. Gustavo sente a falta de ritmo, mas diz: ?Em dez dias devo estar em condições melhores para jogar.? O ponta Ezinho, com contusão na panturrilha esquerda, também é dúvida. O ponta Dante, poupado por lesão, já treinou normalmente.