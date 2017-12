Gustavo aproveita boa fase na Itália Além dos títulos conquistados com a camisa da seleção brasileira na temporada passada, Gustavo Endres está em alta no vôlei internacional. Defendeu o Yahoo! Itália Volley Ferrara, ao lado dos brasileiros Giba, Gil e Fábio Caldas, que chegou às semifinais do Campeonato Italiano, fato inédito para a equipe ? perdeu vaga na decisão para o Casa Modena Salumi, que foi o campeão, ao derrotar o Sisley Treviso. Gustavo fechou contrato de três anos com o vice-campeão (o queria por quatro anos), que pagou multa para tirá-lo de Ferrara. Cerca de dez equipes fizeram propostas para o jogador, inclusive da Grécia ? nem negociou com clubes brasileiros, já que não chegariam nas cifras em dólar. Será o substituto do holandês Bas Van der Goor, considerado um dos melhores meios-de-rede do mundo e que teve isquemia cerebral no ano passado ? está retornando ao vôlei. ?Vamos inclusive morar na casa que ele alugou na última temporada?, conta Raquel, mulher de Gustavo, um fã do holandês. O atleta da seleção brasileira, que já foi considerado o melhor bloqueador em mundiais, assegura que cresceu taticamente. Está mais rápido para deslocar os braços no bloqueio e ?agora só saco viagem.? Destacou o excelente nível técnico do Campeonato Italiano ? ?é jogo como da Liga Mundial toda a semana? ? e muitas vezes, de acordo com Raquel, fazia observações de ?jogador tiete?. ?Ficava deslumbrado por ter bloqueado atleta bambambã e me perguntava se eu tinha visto.? Na semifinal contra o Modena, por exemplo, enfrentou os italianos Gardini, Giani, Cantagalli e Bovolenta, o holandês Gortzen e o russo Kazavov. ?Um timaço.? Gustavo comemora também uma temporada de seis meses em família. Quando jogava na casa do adversário, dificilmente ficava três dias longe de Ferrara. ?Na Itália a gente não tinha ninguém e ficávamos muito tempo juntos. Nossa diversão era DVD e sair para jantar?, afirmou Raquel. ?Foi importante acompanhar o crescimento do meu filho?, observou Gustavo, referindo-se a Erick, de 2 anos, que ao ver o pai na TV, levanta os braços imitando o movimento do bloqueio. ?Ele começou a falar e sabe algumas palavras em italiano.? Além de Gustavo e Giba (continua no Ferrara), Nalbert (ex-Panasonic, do Japão) defenderá o Lube Banka Macerata e Dante (ex-Telemig/Minas) jogará no Modena. Joel, que atuou em Brescia na segunda divisão, deve continuar.