Gustavo desiste de 'aposentadoria' e volta à seleção

O meio-de-rede Gustavo, medalhista de ouro em Atenas (2004) e prata em Pequim (2008), está de volta à seleção brasileira masculina de vôlei. Após a Olimpíada no ano passado, ele havia anunciado que não voltaria mais a defender o Brasil, mas nesta quarta-feira apareceu na lista divulgada pelo treinador Bernardinho para uma série de amistosos contra os Estados Unidos no fim do mês.

Gustavo, que atualmente joga o Campeonato Paulista pelo Pinheiros/Sky, se apresenta com o resto do grupo na próxima segunda-feira em Saquarema (RJ). Os cinco confrontos diante dos norte-americanos acontecerão entre os dias 22 e 27 nas cidades mineiras de Montes Claros e Saquarema.

Ao todo, 17 jogadores foram relacionados para os treinamentos visando os amistosos. Bernardinho já quer preparar a equipe para a Copa dos Campeões, em novembro no Japão.

Veja a lista completa:

Levantadores

Bruno Rezende

Marlon

Sandro

Opostos

Leandrão

João Paulo Tavares

Theo

Pontas

Giba

Murilo

Thiago Alves

Dante

Maurício

Meios-de-rede

Lucas

Eder

Gustavo

Sidão

Líberos

Serginho

Mário Júnior