Gustavo pede dispensa e Bernardinho chama Tiago Barth

Com isso, Tiago Barth, do Sesi, foi chamado para a série de cinco amistosos contra os Estados Unidos entre os dias 22 e 27 de setembro, marcados para as cidades mineiras de Montes Claros e Uberlândia. O jogador integrou o time que conquistou a última Liga Mundial.

Atualmente no Pinheiros/Sky, Gustavo havia anunciado após a Olimpíada que não voltaria mais a defender a seleção brasileira. No entanto, mudou de ideia e afirmou que agora aceitará possíveis futuras convocações de Bernardinho.