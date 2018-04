Gustavo pede dispensa e Bernardinho convoca Tiago Barth

Ausente da seleção brasileira masculina de vôlei desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, o meio-de-rede Gustavo esteve perto de retornar ao grupo. Mas, apesar de ter sido convocado pelo técnico Bernardinho, ele teve que pedir dispensa devido a uma contratura nas costas.

Com isso, Thiago Barth, do Sesi, foi chamado para a série de cinco amistosos contra os Estados Unidos entre os dias 22 e 27 de setembro, marcados para as cidades mineiras de Montes Claros e Uberlândia. Ele integrou o time que conquistou a última Liga Mundial.

Atualmente no Pinheiros/Sky, Gustavo havia anunciado após a Olimpíada que não voltaria mais a defender a seleção brasileira. No entanto, mudou de ideia e afirmou que agora aceitará possíveis futuras convocações de Bernardinho.

Veja a lista dos convocados da seleção para enfrentar os EUA:

Levantadores

Bruno Rezende

Marlon

Sandro

Opostos

Leandrão

João Paulo Tavares

Theo

Pontas

Giba

Murilo

Thiago Alves

Dante

Maurício

Meios-de-rede

Lucas

Eder

Thiago Barth

Sidão

Líberos

Serginho

Mário Júnior