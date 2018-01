Hisamitsu vence na Salonpas Cup O Hisamitsu, do Japão, conseguiu nesta segunda-feira a sua segunda vitória na Salonpas Cup, competição interclubes de vôlei feminino que está sendo disputada na capital baiana desde sábado. O time japonês derrotou o Gimnasia y Esgrima, da Argentina, por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/17, 25/15, em 1h03 de jogo. As japonesas haviam perdido a segunda rodada para o BCN Osasco, por 3 a 0, e agora precisam de mais uma vitória para estar entre as semifinalistas. Ainda nesta segunda, jogam MRV Minas e Ravena, da Itália. O Hisamitsu volta à quadra nesta terça-feira, às 18 horas, contra o Ravena, da Itália. O outro jogo reúne os brasileiros BCN e Rexona. Já o Gimnasia só volta a jogar na quarta-feira, contra o BCN/Osasco, único invicto no campeonato. O jogo será às 18 horas. As seis equipes jogam entre si e as quatro primeiras disputas as semifinais.