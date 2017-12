Holanda fica com última vaga da Liga A seleção holandesa ficou com a última vaga na fase final da Liga Mundial de vôlei masculino. Jogando em casa neste domingo, a Holanda derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25/17, 29/27 e 25/17), garantindo a segunda posição do Grupo D da competição, com um ponto a mais do que os norte-americanos - o Brasil foi o primeiro colocado da chave. A fase final da Liga Mundial será disputada entre os dias 25 e 30 de junho, em Katowice, na Polônia. Os oito países classificados - Brasil, Itália, França, Rússia, Holanda, Cuba, Iugoslávia e Polônia - serão divididos em dois grupos. Os dois melhores de cada chave passam para as semifinais e quem vencer, disputa o título da competição. Num grupo ficaram Brasil, Polônia, Rússia e Itália. No outro estão Holanda, Cuba, Iugoslávia e França.