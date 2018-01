Impasse com ex-time irrita Giovane Uma reunião nesta quinta-feira de Giovane com a diretoria do Wizard/Suzano deve selar o destino do jogador na Superliga Nacional de Vôlei. É o que o ponta espera: ?Meu negócio é jogar. Não agüento mais reunião. Perdi a conta de quantas já tivemos. Sou funcionário do Mastercard/Banespa, venho treinando com o time e quero jogar.? Giovane não atua em jogos oficiais desde a final do Paulista, quando foi campeão estadual por Suzano, fechou 2 a 0 na final em melhor-de-três com o Palmeiras. Contratado pelo Banespa em manobra considerada no mínimo anti-ética por Suzano, disse: ?Não quero entrar no mérito se acham certo ou não. Quero é resolver isso. Senão a gente não sai dessa situação.? O time de Suzano acabou abrindo mão da inscrição de Giovane para contar com o ponta Maurício Pagnatto sem exceder o limite de pontos estabelecido pelo ranking da Confederação Brasileira de Vôlei, a que cada clube tem direito para manter o equilíbrio da disputa. Suzano se reforçou com Pagnatto ? que tinha estréia prevista para nesta quinta-feira à noite, no Parque Antártica, contra seu ex-time, o Palmeiras. Mas não liberou oficialmente Giovane: quer o pagamento da multa. O valor não pode ser divulgado para não caracterizar quebra de contrato, mas a Agência Estado apurou que o campeão olímpico terá de pagar como multa pela rescisão com o Suzano 12 vezes o valor de seu salário ? que seria de R$ 30 mil/mês (no Banespa, o salário seria o dobro, ainda mais garantido por duas temporadas ? um contrato considerável para um jogador de 31 anos. Rodada - Ainda haverá mais quatro jogos pela Superliga Masculina no sábado, antes da interrupção do campeonato para as festas de fim de ano: Ulbra e Unisul, Bento Gonçalves e São José, Suzano e Minas (às 19h), Palmeiras e Santo André (às 18h). Pela Superliga Feminina jogam BCN e Pinheiros (às 18h, em Osasco), São José e São Caetano, Campos e Macaé, com Minas e Rexona no domingo, às 11h, pela TV Bandeirantes.