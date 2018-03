Ingressos para jogos no Mineirinho Os ingressos para os jogos da seleção brasileira pela Liga Mundial de vôlei masculino, contra os Estados Unidos, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, começam a ser vendidos nesta sexta-feira, com uma semana de antecedência. São 13 pontos: nos principais shoppings da cidade, lojas Centauro e da BR Mania, nos postos da Petrobrás. No Mineirinho, as entradas (R$ 6 para a arquibancada e R$ 12 para as cadeiras) serão vendidas no dia 31.