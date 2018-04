Início do Mundial Masculino de Vôlei é antecipado

SÃO PAULO - A Federação Internacional de Volêi (FIVB) anunciou a antecipação do começo do Mundial Masculino de Vôlei, que será realizado neste ano na Polônia. O início do torneio foi remarcado para o dia 30 de agosto - anteriormente, estava agendado para 3 de setembro.

A FIVB destacou, porém, que a finalíssima do torneio do Mundial de Vôlei segue marcada para 21 de setembro. Assim, a antecipação do começo do torneio servirá para dar mais descanso aos jogadores.

Atual tricampeão mundial, o Brasil entrará em quadra na Polônia com a meta de fazer história e faturar o seu quarto título consecutivo. Além da seleção brasileira, outras 23 equipes participarão do torneio, sendo que oito participantes ainda não são conhecidos - três da África e cinco da América do Norte, Central e Caribe.

Os representantes já definidos são: Austrália, China, Coreia do Sul e Irã - representantes da Oceania e Ásia -, os europeus Polônia, Rússia, Itália, Bulgária, Sérvia, Alemanha, Bélgica, Finlândia e França, e os sul-americanos Argentina, Brasil e Venezuela.

Em 2014, também será realizado o Mundial Feminino de Vôlei. O torneio, marcado para Itália, será realizado entre os dias 23 de setembro e 12 de outubro.