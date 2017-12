Instável, vôlei feminino perde outra Irregularidade é a palavra que define o comportamento da seleção brasileira feminina de vôlei no Grand Prix. Após vitória convincente por 3 a 1, sábado, contra as japonesas, o Brasil caiu diante das chinesas, neste domingo, pelo mesmo placar: 25/21, 25/18, 23/25 e 25/15. Com o resultado, o Brasil é o sexto colocado na classificação geral, com três vitórias e três derrotas, à frente apenas das fracas Córéia e Alemanha (ambas com uma vitória em seis jogos). A China sagrou-se campeã do grupo de Harbin na segunda etapa. O Brasil foi o segundo. A seleção de Marco Aurélio Motta terá mais três partidas nesta primeira fase, a partir de sexta-feira, em Tóquio, contra a Coréia, Japão e Rússia, respectivamente. Com base nos resultados da fase de classificação (soma das três etapas), serão montadas as chaves da próxima fase, disputada entre os dias 22 e 26, em Macau. De acordo com as regras do GP, a China, o terceiro, quarto e sétimo colocados integrarão o Grupo A. E a chave B terá a primeira, segunda, quinta e sexta seleções. Os dois melhores de cada grupo vão às semifinais. Para pensar em medalha, mantendo assim a rotina da seleção feminina na época em que era comandada por Bernardinho, é preciso superar os próprios erros. Hoje, a equipe apresentou dificuldade para marcar as jogadas da China, tanto no bloqueio quanto na defesa, além dos seguidos erros de recepção. "Falhamos em bolas bobas", admitiu Motta. A grande arma da China foi o bloqueio, responsável por 18 pontos diretos. O Brasil marcou apenas 5 pontos neste fundamento. Além disso, a China teve mais volume de jogo e assinalou 59 pontos de ataque, contra 44 das brasileiras. Yang Hao foi a maior pontuadora com 22 pontos (pelo Brasil, Fernanda Doval fez 10 pontos). Ao lado da compatriota Liu Yanan, Yang Hao é uma das sensações nas estatísticas da competição. Yanan lidera os números do bloqueio e ataque, tem a sexta melhor defesa e a nona marca no ranking das pontuadoras. E Hao é vice-líder no ataque, terceira pontuadora, quinta colocada na defesa e sétima sacadora. Entre as brasileiras, destaque para a líbero Ricarda, que lidera os rankings de defesa e recepção. Érika é a segunda melhor na recepção e sétima na defesa. Também em Harbin, o Japão superou a Alemanha por 3 a 0 (27/25, 25/17, 28/26) e ocupa a vice-liderança geral, com quatro vitórias e duas derrotas. Em Taipei, Cuba voltou a vencer e terminou em primeiro do grupo. As adversárias foram as russas e o placar, 3 a 1 (16/25, 25/22, 26/24, 25/22). Com este resultado, Cuba subiu para a quinta colocação na classificação geral. Também neste domingo, os Estados Unidos derrotaram a Coréia por 3 a 2 (28/26, 23/25, 25/19, 19/25 e 15/8).