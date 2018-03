Irmãs são eliminadas da etapa de Seul do Circuito Mundial

As irmãs Maria Clara e Carolina perderam nesta quarta-feira para a dupla mexicana Candelas e Garcia, no qualifying da etapa de Seul do Circuito Mundial de Vôlei de praia, e estão fora da competição na Coréia do Sul. Após vencerem a dupla canadense Moppett e Niemczewska por 2 sets a 0 (21/12, 21/14), Maria Clara e Carolina acabaram derrotadas pelas mexicanas por 2 sets a 1 (16/21, 27/25, 6/15). Agora, apenas as duplas pré-classificadas para a chave principal Juliana e Larissa, Renata e Talita e Ana Paula e Shelda, representam o Brasil no torneio. As três duplas entram em quadra nesta quinta-feira, em busca do primeiro título brasileiro na etapa sul-coreana do Circuito.