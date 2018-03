Isabel desiste da equipe de Campos A ex-técnica do Vasco, Isabel, está cada vez mais distante da possibilidade de ir trabalhar na cidade de Campos, no Rio, onde foi convidada para montar uma equipe de vôlei feminino. A treinadora afirmou que dificilmente vai dar prosseguimento ao projeto no município fluminense. "Além de me usarem, envolveram jogadoras e comissão técnica. Já liberei todas as atletas, inclusive a Natasa Leto, com quem tinha acertado para procurarem outras equipes", revelou. Isabel explicou que foi a Campos, na segunda-feira, mas não conseguiu se reunir com o prefeito da cidade, sendo recebida por assessores. Segundo a treinadora, o acordo não foi fechado porque, além de pedirem uma redução no orçamento de R$ 3,6 milhões que ela apresentou à Prefeitura, faltou "organização, planejamento e educação da parte deles". O prefeito de Campos, Arnaldo Vianna, se defendeu e afirmou que ainda espera acertar com Isabel. "Infelizmente, não pude estar com ela. Já acertei com o Automóvel Clube, mas precisamos rediscutir a proposta", afirmou. Ele garantiu que independentemente da presença de Isabel, a equipe de Campos será formada. A possibilidade de acertar com o Flamengo foi descartada pelo prefeito. "Preciso de um time de Campos. Se o Flamengo ganhar um título, quem ganhou foi o clube e não a cidade."