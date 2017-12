Itália derrota a Iugoslávia na Liga A Itália venceu a Iugoslávia, de virada, por 3 sets a 2 (22/25, 19/25, 25/22, 25/22 e 15/12) e chegou a mais uma final da Liga Mundial de vôlei masculino. Depois de eliminar os atuais campeões olímpicos, os italianos irão enfrentar o vencedor de Brasil e Rússia, sábado, em Katowice, na Polônia, na disputa pelo título do torneio. Com a grande vitória desta sexta-feira, a seleção italiana mostra mais uma vez a sua supremacia na Liga Mundial. Esta é a 12ª edição do torneio e a Itália busca, neste sábado, o seu 9º título.