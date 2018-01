Itália é campeã mundial de vôlei A Itália sagrou-se campeã mundial feminina de vôlei pela primeira vez, ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2 (18/25, 25/18, 25/16, 22/25 e 15/11), neste domingo, na final do Mundial da Alemanha, em Berlim. O Brasil terminou a competição no sétimo lugar, mas a levantadora Marcelle foi a melhor do torneio em sua posição, com 14,2% de aproveitamento no ranking. Como premiação, a jogadora receberá US$ 100 mil. Além da alegria pelo reconhecimento do seu trabalho, essa foi uma vitória pessoal para Marcelle. No ano passado, a levantadora foi submetida a uma cirurgia depois de uma lesão no joelho. "Há um ano eu estava aprendendo a andar de novo. Esse prêmio é uma vitória. Tenho que agradecer muito a Deus", disse Marcelle. A conquista italiana confirma a nova ordem mundial do vôlei feminino, com a ascensão das seleções européias e a queda de Cuba. Campeãs dos últimos dois mundiais, as cubanas ficaram apenas em quinto lugar, derrotando a Coréia do Sul por 3 sets a 2 (21/25, 25/19, 25/11, 22/25 e 15/10). A Rússia, considerada uma das favoritas para o título, terminou o campeonato na terceira colocação. As norte-americanas começaram melhor a decisão, vencendo facilmente o primeiro set. A Itália reagiu, vencendo a segunda parcial e dominando também o set seguinte. No quarto set, o mais disputado do jogo, prevaleceu a força das americanas, mas no tie-break a atacante italiana Elisa Togut, eleita a melhor jogadora do Mundial, fez a diferença, vencendo o forte bloqueio americano, definindo o jogo em 3 sets a 2, em 1h48 de partida. "Nossa equipe esteve nervosa no início, mas a partir do segundo set, mostramos nossa força e anulamos as principais jogadas adversárias. Foi uma conquista merecida", disse o técnico Marco Bonitta, há duas temporadas no cargo. A Itália perdeu para Rússia e Cuba nas fases classificatórias, mas fez o suficiente para chegar às quartas-de-final. Nas fases decisivas, as vitórias sobre Coréia do Sul e China levaram as italianas à decisão contra as norte-americanas, que estavam invictas na competição. O próximo Campeonato Mundial feminino de vôlei será disputado no Japão, em 2006.