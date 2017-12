Itália elimina Cuba na Liga Mundial Surpresa na última rodada do grupo F da Liga Mundial de vôlei masculino. Cuba, que tinha vencido os dois primeiros jogos, perdeu para a Itália nesta quarta-feira, por 3 sets a 0 (25/21, 25/17 e 25/22), e ficou fora das semifinais. Além dos italianos, os outros classificados são os russos, que ficaram em segundo lugar na chave depois de derrotaram a Holanda, hoje, por 3 a 1 (25/23, 25/19, 15/25 e 25/18). Com os resultados desta quarta-feira, Itália, Cuba e Rússia ficaram empatados na primeira posição do grupo F, com cinco pontos ganhos (duas vitórias e uma derrota na fase final). Os italianos e os russos levaram a vantagem no saldo de sets e tiraram os cubanos das semifinais. O técnico da equipe cubana, Gilberto Herrera, ficou perplexo com o resultado. ?Esta é a primeira vez que isso acontece comigo, porém, eu já havia advertido meus jogadores depois da vitória sobre a Rússia. Eu disse que precisávamos tomar cuidado porque nada estava definido?, disse o treinador.