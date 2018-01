Itália enfrenta EUA na final do vôlei Itália e Estados Unidos farão a final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, domingo, na Alemanha. Nas semifinais disputadas nesta sexta-feira, as duas seleções surpreenderam as favoritas China e Rússia e garantiram vaga na decisão do título. As norte-americanas ganharam das russas por 3 sets a 2 (21/25, 25/23, 25/20, 21/25 e 15/8) e as italianas fizeram 3 a 1 nas chinesas, com parciais de 25/21, 25/20, 21/25 e 25/23.