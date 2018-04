Itália garante vaga na semifinal do Europeu feminino

A Itália é a primeira seleção classificada para a semifinal do Campeonato Europeu feminino de vôlei, disputado na Polônia. Nesta quarta-feira, pelo Grupo F, a equipe bateu a República Checa por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/20 e 25/23, e garantiu a vaga de forma antecipada. As checas estão fora.

Pela mesma chave, a Alemanha se aproximou da classificação ao superar a Sérvia por 3 sets a 2, com 25/9, 23/25, 25/27, 25/17 e 15/8. A Turquia também tem chances de ficar com a segunda vaga do grupo, já que ganhou do Azerbaijão por 3 a 1 (25/23, 25/19, 17/25 e 25/17).

Já no Grupo E, nenhuma das equipes garantiu classificação até o momento. A Holanda está muito perto da vaga, pois nesta quarta passou pela Bélgica por 3 a 0, com 25/17, 25/19 e 25/20.

Já as polonesas venceram a Rússia por 3 sets a 1, com 24/26, 25/22, 25/22 e 25/22, e ainda sonham em ir às semis. No outro jogo da chave, em partida de duas equipes com poucas chances, a Bulgária ganhou da Espanha por 3 a 1 (25/20, 25/16, 21/25 e 25/18).

Nesta quinta, acontecem os jogos decisivos da segunda fase. As semifinais serão no sábado e a grande final está marcada para domingo.