Itália massacra a Polônia e segue com chances no Mundial A seleção da Itália, atual campeã do mundo, não tomou conhecimento da Polônia e venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/22 e 25/13 -, nesta quarta-feira, na primeira rodada da segunda fase do Mundial de Vôlei feminino, disputado no Japão. Com o resultado positivo, as italianas subiram para sete pontos no Grupo E - três vitórias e uma derrota - e empataram com Taiwan na segunda colocação. Apenas os dois primeiros lugares da chave se classificarão para as semifinais. A seleção de Taiwan perdeu a chance de se manter invicta ao ser derrotada pela Turquia por 3 seta a 1 - com parciais de 25/17, 25/16, 21/25 e 25/17. A liderança do grupo continua com a Sérvia e Montenegro, que derrotou a Coréia do Sul por 3 sets a 0 - parciais de 25/23, 25/19 e 25/22 - e subiu para oito pontos (quatro vitórias e nenhuma derrota). No complemento da rodada, a seleção de Cuba ganhou do Japão, as donas da casa, por 3 sets a 1 - com parciais de 22/25, 25/23, 25/22 e 25/22. As cubanas conseguiram a segunda vitória na classificação, contra duas derrotas, e ainda têm chances de obter uma vaga na semifinal. A segunda rodada, nesta quinta, em Nagóia, terá os jogos: Coréia do Sul x Itália, Polônia x Sérvia e Montenegro, Japão x Turquia e Taiwan x Cuba.