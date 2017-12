Itália se reabilita no Mundial: 3 a 0 na República Checa A Itália se reabilitou e obteve neste sábado sua primeira vitória no Mundial Masculino de Vôlei, ao derrotar a República Checa por 3 a 0 (25/22, 25/19 e 25/23), em 1 hora e 15 minutos de jogo, disputado em Nagano, no Japão. A equipe, que dominou o vôlei na década de 90, conquistando os Mundiais de 1990 (no Brasil), 1994 (Grécia) e 1998 (Japão), havia sido batida pela Bulgária na estréia, e agora divide o terceiro lugar do Grupo C com os checos. Os quatro primeiros colocados dessa chave se encontram com os classificados do Grupo B, do Brasil, na segunda fase. E a Bulgária, única equipe a derrotar o Brasil na campanha vitoriosa da Liga Mundial deste ano, voltou a vencer: bateu os Estados Unidos por 3 a 0 (30/28, 25/22 e 25/21). A líder da chave, no entanto, é a Venezuela, que também obteve neste sábado sua segunda vitória, 3 a 1 sobre o Irã (parciais de 25/20, 23/25, 25/17 e 25/20). A Rússia também se recuperou da estréia, quando sofreu uma derrota retumbante para Sérvia e Montenegro, e obteve sua primeira vitória no Grupo D, em Sendai: 3 a 0 sobre a Tunísia (25/15, 29/27 e 25/20). Os sérvios se mantêm na liderança depois da vitória sobre o Casaquistão por 3 a 1 (25/16, 22/25, 25/18 e 25/22), e o Canadá também ganhou seu segundo jogo: 3 a 1 na Coréia do Sul (26/28, 25/23, 25/16 e 25/23). No Grupo A, disputado em Saitama, a Argentina sofreu sua segunda derrota no Mundial, 3 a 0 para a Polônia (25/21, 25/22 e 25/22), que é a única equipe da chave com duas vitórias. O Egito surpreendeu Porto Rico e venceu de virada, por 3 a 2 (27/29, 19/25, 25/21, 25/20 e 15/12), enquanto a China bateu o Japão, também por 3 a 2 (22/25, 25/22, 25/20, 23/25 e 15/13).