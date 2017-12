Itália, Sérvia e Montenegro e Cuba lutam por duas vagas Se Brasil e Rússia já se garantiram nas semifinais do Mundial feminino de vôlei, pelo Grupo F, na chave E os classificados serão conhecidos apenas na madrugada deste domingo. A Sérvia e Montenegro foi surpreendida pelo Japão por 3 sets a 2 neste sábado e perdeu a oportunidade de garantir vaga antecipada. Além disso, viu a Itália bater o Taiwan por 3 a 0 e juntar-se a ela na liderança da chave. As duas seleções dependem só de si para avançar. A Sérvia e Montenegro enfrenta o Taiwán, e a Itália, atual campeã mundial, encara a o Japão. Já Cuba, que neste sábado bateu a Coréia do Sul por 3 a 0, precisa ganhar da Polônia e torcer por uma vitória italiana e derrota das sérvias para se classificar pelo set average.