Itália vence e tenta ser 5º no Mundial Após a derrota para o Brasil, a seleção de vôlei da Itália se recuperou e venceu Portugal nesta quinta-feira por 3 sets a 0, com parciais de 25-23, 25-19 e 25-17, e manteve acesas as chances de conquistar o quinto lugar no Mundial de vôlei masculino disputado na Argentina. Sem grandes dificuldades para superar o adversário, os italianos encontraram resistência apenas no primeiro set. Agora, eles aguardam o vencedor do confronto entre Argentina e Grécia para definir o quinto e sexto lugares da competição enquanto os portugueses aguardam o perdedor do jogo entre argentinos e gregos.