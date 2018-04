Itália vence e ultrapassa Cuba na Copa do Mundo

Os italianos chegaram aos 14 pontos, mesma pontuação dos cubanos, que nesta segunda derrotaram o Brasil por 3 sets a 2. Porém, Cuba está em desvantagem em relação à Itália nos critérios de desempate e figura agora na quinta posição.

O Irã, que nesta segunda bateu o Egito por 3 sets a 0, está na sexta colocação, com 12 pontos, três à frente dos Estados Unidos. Os norte-americanos ficaram no sétimo lugar depois de serem derrotados por 3 a 0 pela líder Polônia, que já contabiliza 19 pontos, contra 18 da vice-líder Rússia e 16 do Brasil, o terceiro colocado.

Derrotada pela Rússia por 3 a 0 nesta segunda, a Argentina está na oitava posição na Copa do Mundo, com nove pontos, um à frente do Japão, que derrotou a China, também por 3 a 0, e aparece na nona posição. Os chineses estão na lanterna do torneio, com apenas um ponto, enquanto Sérvia e Egito dividem a penúltima posição, com três cada um.