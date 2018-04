Itália vence o Brasil e continua invicta na Copa de Vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei não conseguiu passar pela forte e implacável equipe italiana na madrugada desta quarta-feira, 14, em jogo pela Copa do Mundo Feminina de Vôlei, disputada no Japão. Com a derrota por 3 a 0, as brasileiras praticamente perdem a chance de conquistar a taça, mas continuam na luta por uma vaga nas Olimpíadas de Pequim. Nesta temporada, Itália e Brasil se enfrentaram quatro vezes, contando com o jogo desta madrugada, com três vitórias italianas e apenas uma brasileira. A atuação da cubana naturalizada italiana Agüero foi decisiva para o placar - ela fez 18 pontos para sua equipe - e mostrou que as rivais devem mesmo ter medo dela. O primeiro set da partida foi bem equilibrado, mas poucas vezes a seleção brasileira passou a frente da italiana no placar. Com problemas na defesa e aproveitando pouco as jogadores de meio, as brasileiras não conseguiram neutralizar as italianas. Até o 21º ponto italiano, a seleção brasileira pressionou bem e não entregou o jogo. Mas as italianas não desanimaram e deixaram claro que estavam dispostas a se manter invictas na competição. Elas fecharam o set em 25 a 20. No segundo set, o Brasil dominou a maior parte do tempo, ficando a frente da equipe italiana. As italianas erraram logo de cara no saque e com isso, as brasileiras abriram o placar. Com o saque de Agüero, a Itália chegou ao empate em 4 a 4, mas ao sacar de novo, a jogadora deu um ponto de graça para as brasileiras. Usando a criatividade para criar boas jogadas, a seleção brasileira conseguiu se manter a frente até os pontos finais. Mas como no primeiro set, as brasileiras não conseguiram se achar depois da Itália empatar em 19 a 19 e fechar em 25 a 23. As brasileiras não conseguiram se recuperar do resultado dos dois sets anteriores e voltaram para o terceiro nervosas. As italianas abriram de cara 4 pontos de vantagem. Quando o placar marcava 5 a 1, o técnico brasileiro, José Roberto Guimarães, pediu tempo. O jogo recomeçou, mas as brasileiras estavam perdidas e dominadas pelo nervosismo. A Itália abriu seis pontos e finalmente, o Brasil resolveu reagir. Paula fez três importantíssimos pontos e parecia que a seleção voltava a respirar ao diminuir o placar para 15 a 13. As italianas, porém, resistiram a pressão e conseguiram fechar o set com seis pontos de vantagem: 25 a 19. A Itália lidera a competição ao lado dos Estados Unidos. O Brasil está isolado em terceiro, com sete vitórias e duas derrotas, seguido por Sérvia, Japão e Cuba, todos com seis vitórias e duas derrotas. Depois das italianas, as brasileiras enfrentam as sérvias, na quinta-feira, e se despedem da competição contra as japonesas, na sexta. Destaques brasileiros Após as oito primeiras rodadas da Copa do Mundo, várias jogadoras brasileiras se destacam nas estatísticas individuais. Fofão é a vice-líder no ranking das levantadoras, atrás da japonesa Takeshita. A líbero Fabi está em segundo lugar na defesa e na recepção, enquanto Paula Pequeno se destaca nos rankings de ataque (terceira) e bloqueio (sexta colocada). No saque, a meio-de-rede Fabiana é a terceira colocada, uma posição à frente de Sheilla, com Jaqueline em décimo lugar.