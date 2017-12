Iugoslávia bate Grécia no vôlei A Iugoslávia não teve muito trabalho para derrotar a Grécia, por 3 sets a 0 (25/21, 25/17 e 25/21), nesta sexta-feira, no Ginásio Delmi, em Salta, em 1h2min de jogo. Donos da melhor campanha do Mundial, com apenas um set perdido em quatro partidas, os iugoslavos são os maiores favoritos para a conquista do título. A partida começou equilibrada, com os gregos oferecendo resistência. Porém, prevaleceu a força da Iugoslávia, que fechou a parcial em 20 minutos. O domínio continuou no segundo set, com os iugoslavos abrindo boa vantagem no marcador e apenas administrando o placar, para fechar a parcial em 19 minutos. O terceiro set foi o mais disputado da partida. Os gregos se superaram e chegaram a estar em vantagem algumas vezes no marcador, mas a equipe comandada pelo técnico Zoran Gajic não deu chance ao adversário e fechou a parcial em 23 minutos e o jogo, em 3 sets a 0. Neste sábado, a Iugoslávia volta a quadra para enfrentar a China, às 17h40 (horário de Brasília). No clássico ibérico da rodada, Portugal conquistou uma emocionante vitória sobre a Espanha, por 3 sets a 2 (19/25, 22/25, 25/21, 25/20 e 15/13), de virada, nesta sexta-feira, no Ginásio Orfeo, em Córdoba. Confirmando a expectativa, o equilíbrio prevaleceu na partida. A Espanha venceu os dois primeiros sets, em 21 e 25 minutos, respectivamente. No terceiro set, Portugal se superou e fez 2 a 1 em 24 minutos. Quando os espanhóis tinham a chance de definir o jogo, no quarto set, os portugueses foram melhores e fecharam em 23 minutos. No tie break, melhor para Portugal, que definiu a parcial em 13 minutos, vencendo o jogo por 3 sets a 2. No outro jogo da rodada, pelo grupo J, a França derrotou a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-16, 25-16, em 1h06 de jogo. A França enfrenta o Brasil neste sábado, às 14h10.