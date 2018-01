Iugoslávia é campeã européia de vôlei Atual campeã olímpica, a Iugoslávia conquistou neste domingo o título inédito do Campeonato Europeu de Vôlei Masculino. Na decisão do torneio disputado na cidade de Ostrava, na República Checa, a seleção iugoslava não teve dificuldades para derrotar a Itália por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/20), em apenas 1 hora e 10 minutos de jogo. A medalha de bronze ficou com a Rússia, que ganhou dos checos por 3 a 2 (18/25, 25/15, 21/25, 25/22 e 15/12).