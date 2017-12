Iugoslávia vai à semifinal do Mundial A Iugoslávia é a primeira seleção classificada para as semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Nesta quarta-feira, em Córdoba, na Argentina, os iugoslavos venceram Portugal com facilidade, por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/16). Agora, os atuais campeões olímpicos irão enfrentar o vencedor de Brasil e Itália, que jogam ainda hoje.