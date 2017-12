Jacke provou ser um bom investimento Passar pela peneira de vôlei do Banespa é um feito para pouquíssimos garotos, mas para Jacke Richard Costa da Silva foi apenas o começo de uma batalha. Há quatro anos, quando tinha 16, ele assumiu a responsabilidade de mudar o destino de sua família quando seu pai deu todo o dinheiro que lhe restava para a viagem até São Paulo. Jacke venceu ? aos 20 anos, está entre os 12 jogadores do time adulto do Banespa e já ganhou a condição de promessa do vôlei brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde