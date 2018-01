Jacqueline é indicada para entrar no Hall da Fama do Vôlei Uma das principais jogadoras de vôlei de praia do Brasil, Jacqueline Silva foi escolhida para entrar no Hall da Fama junto com mais cinco atletas da modalidade. O evento será realizado no dia 12 de outubro, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O anunciou oficial dos premiados foi feito nesta quinta-feira pela Confederação Européia de Vôlei (CEV). A indicação é feita com base nas duas modalidades do vôlei (na praia e na quadra). Além de Jacqueline, serão premiados a norte-americana Bernie Holtzman, o húngaro Endre Holvay, o polonês Edward Skorek, a russa Nina Smoleeva e o japonês Shigeo Yamada. Jacqueline foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, em Atlanta (1996) - na ocasião, ela fazia dupla com Sandra Pires. Só no Circuito Mundial, a carioca já faturou 12 títulos. Ela também foi eleita a melhor jogadora de vôlei da década de 1990.