Japão bate Alemanha e sonha com vaga olímpica no vôlei

Com o resultado, o Japão chegou aos 21 pontos, na quarta colocação da Copa do Mundo, enquanto a Alemanha caiu para o quinto lugar, com 20. A China, que horas antes bateu o Quênia por 3 a 0, está na terceira posição, com 23. Com isso, japonesas, chinesas e alemãs jogarão nesta sexta pelo terceiro posto que valerá um lugar na Olimpíada. As outras duas vagas já foram garantidas pelos Estados Unidos, que lideram a competição com 26 pontos, e pela Itália, vice-líder com 25.

Nesta sexta, a China enfrentará a Alemanha, enquanto o Japão irá encarar as norte-americanas. Já as brasileiras, que estão na sexta colocação e sem mais chances de buscar a classificação olímpica na Copa do Mundo, apenas cumprirão tabela contra a República Dominicana em sua despedida da competição.

A mesma situação vive a Sérvia, que nesta quinta bateu a Argentina por 3 sets a 0 e chegou aos 15 pontos, na sétima colocação. O país europeu fará seu último jogo nesta Copa do Mundo contra a Argélia. Já as dominicanas, adversárias das brasileiras nesta sexta, figuram no oitavo lugar, com 12 pontos, depois de terem superado a Coreia do Sul por 3 a 2 nesta quinta.