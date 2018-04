O Japão e o Irã garantiram neste domingo uma vaga no Mundial de vôlei masculino de 2010, que será disputado na Itália. As seleções se juntam a Austrália e China, times que já tinham garantido vaga na zona asiática.

Os japoneses selaram a classificação com uma vitória sobre a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/16 e 25/22. Já os iranianos superaram o Casaquistão por 3 sets a 1, com 25/18, 25/14, 23/25 e 25/16.