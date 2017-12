Jaqueline Silva entra no Hall da Fama do Vôlei Jaqueline Silva é a primeira mulher brasileira a entrar no Hall da Fama do Vôlei. Ela defendeu a seleção nas quadras, mas brilhou mesmo no vôlei de praia, esporte em que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, ao lado de Sandra Pires. O evento de premiação será na próxima quinta-feira, na cidade de Holyoke, nos Estados Unidos. Com isso, Jaqueline se junta ao ex-jogador Bernard Rajzman, o outro brasileiro que faz parte do Hall da Fama - foi eleito no ano passado. Dessa vez, mais 5 pessoas ligadas ao vôlei também vão entrar no seleto grupo: Bernie Holtzman (EUA), Endre Holvay (HUN), Edward Skorek (POL), Nina Smoleeva (URSS) e Shigeo Yamada (JAP). Nas quadras, Jaqueline foi levantadora da seleção brasileira em duas edições da Olimpíada: Moscou/80 e Los Angeles/84. Depois disso, partiu para o vôlei de praia, tornando-se uma das pioneiras no esporte. A medalha de ouro conquistada em Atlanta por Jaqueline (e Sandra) foi a primeira e até agora única da história olímpica das mulheres brasileiras. Aos 44 anos, ela também coleciona dois títulos do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em 95 e 96, e outras inúmeras vitórias na carreira.