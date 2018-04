Jogadora de vôlei tira fotos sensuais Chega nesta quinta-feira às bancas a Revista Vip com fotos sensuais da atacante Karin Rodrigues, da seleção brasileira de vôlei. O ensaio teve como tema o amanhecer. "Eu sou aquela coisa meio escondida (nas quadras), mas as pessoas não sabem como posso me transformar fora dela", provocou. Medalha de bronze na Olimpíada de Sydney, em 2000, a atleta de 30 anos está na seleção desde 1996. Na Superliga, atua pelo Automóvel Clube Fluminense de Campos (RJ). Na entrevista à revista, ela conta que é muito comum homens irem aos jogos apenas para ver a "bundinha" das jogadoras, que a sunga do uniforme "deixa meio de fora". Aos candidatos a namorado, Karin avisa que tem muito a oferecer com seu 1,87m. "O cara vai ter que fazer duas viagens de ida e volta."