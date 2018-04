Jogadoras elogiam time, mas Zé Roberto faz ressalvas após vaga

Não foi só a vitória, nem só a vaga na final do Grand Prix. O triunfo da seleção brasileira feminina de vôlei por 3 a 0 sobre a Holanda, neste sábado, em Bangcoc, mostrou um Brasil melhor que o rival em todas as estatísticas. Após a vitória, a atuação foi destacada pelas jogadoras do time. O técnico José Roberto Guimarães, porém, fez ressalva e apontou problemas.

"A equipe jogou muito bem e esteve solta durante toda a partida. O nosso saque funcionou e foi fundamental para quebrar o passe da Holanda e, com isso, conseguimos anular as principais jogadoras delas. O grupo está de parabéns pelo resultado e vamos com tudo para essa final amanhã (domingo)", disse a levantadora Dani Lins.

Outra que falou após o jogo foi a capitã Fabiana, que elogiou o saque brasileiro. "Hoje conseguimos sacar bem e dificultamos a vida da levantadora holandesa. Também fomos obedientes taticamente ao que a comissão técnica pediu antes da partida. É muito bom estarmos em mais uma final."

Já Zé Roberto não gostou da atuação da equipe no terceiro set, vencido por 25/23. "O terceiro set foi complicado até o vigésimo ponto e não podemos deixar isso acontecer com um time como a Holanda. Elas têm crescido bastante nos últimos anos e todo o cuidado com essa equipe é pouco. No primeiro e no segundo set nós apresentamos um voleibol equilibrado, mas nossas ações defensivas ainda poderiam ter sido melhores."