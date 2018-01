Jorge Edson tenta levar Osasco à final da Superliga feminina Aprendiz de técnico, Jorge Edson terá uma grande oportunidade de se aprimorar na partida em que o Finasa/Osasco recebe o Oi/Macaé, às 18 horas, com transmissão ao vivo do Sportv, na tentativa de garantir sua classificação para a final da Superliga Feminina de Vôlei. O time da casa ganhou os dois primeiros jogos da série de melhor-de-cinco partidas e está a uma vitória da decisão. Depois de encerrar carreira de jogador, Jorge Edson passou a investir na de treinador. Desde o ano passado trabalha em Osasco como auxiliar de Paulo Coco. "Minha meta é ser técnico no masculino, mas o feminino é a grande escola: como a força física é menor, exige muito mais da tática, da técnica e do jogo de conjunto", explica. A rodada também poderá definir outro finalista. O Rexona/Ades venceu os dois primeiros jogos da sua série e se vencer o São Caetano Mon Bijou às 19 horas, no Rio, com transmissão pelo Sportv 2, já estará garantido na decisão. "Precisamos ter atenção redobrada e tomar cuidado com a questão emocional", alerta o técnico Bernardinho, do Rexona.