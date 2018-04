Joycinha comemora primeiro prêmio com a camisa do Brasil

De volta a São Paulo após conquistar com a seleção brasileira o Final Four, em Lima, no Peru, a oposta Joycinha comemorou o fato de ter sido eleita e melhora jogadora da competição. Normalmente reserva de Sheilla na equipe, ela foi titular no torneio e elogiou a qualidade das atletas brasileiras.

"O título mostrou que o Brasil não se resume a um grupo de 12, 14 jogadoras. É muito maior e pode contar com várias meninas com condições de estar na seleção", disse. "Levei um susto quando anunciaram o meu nome como melhor jogadora do torneio. Achei que poderia até ter jogado melhor. Foi o primeiro prêmio que recebi jogando na seleção. Não vou esquecer mais".

O Brasil terminou a segunda edição do Final Four invicto, com cinco vitórias e apenas três sets perdidos. Na decisão, no último domingo, a seleção brasileira, que foi comandada por Paulo Coco, derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 25/16, 25/27 e 25/19.

O próximo compromisso da seleção brasileira será o Campeonato Sul-Americano, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, em Porto Alegre. O torneio dará ao vencedor uma vaga na a Copa dos Campeões, que será disputada em novembro no Japão.