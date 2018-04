Joycinha é eleita a melhor jogadora do Final Four de vôlei

Reserva de Sheilla na seleção brasileira feminina de vôlei, Joycinha aproveitou bem a oportunidade de ser titular no Final Four e foi eleita a melhor jogadora na campanha vitoriosa do Brasil na competição disputada em Lima, no Peru.

O time brasileiro, que faturou o título neste domingo após superar os Estados Unidos por 3 sets a 1 (25/17, 25/16, 25/27 e 25/19), ainda teve outras três jogadoras entre os principais destaques: Regiane foi a melhor atacante, Adenízia a sacadora mais eficiente e Ana Tiemi a melhor levantadora.

Entre as medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, apenas Sassá jogou o campeonato. Boa parte do grupo permaneceu treinando em Saquarema (RJ) com o técnico José Roberto Guimarães, já que entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro a seleção disputará o Campeonato Sul-Americano, em Porto Alegre.

O auxiliar Paulo Coco, que comandou o Brasil no Final Four, elogiou o desempenho da equipe. "Estou muito feliz por ter ganhado novamente o torneio. O time respondeu bem aos nossos planos em todos os jogos e eu estou muito satisfeito com as meninas", disse.

Já a República Dominicana terminou o torneio em terceiro lugar, mas teve como grande destaque Brenda Castillo, eleita a melhor do torneio em três quesitos: líbero, defesa e recepção.