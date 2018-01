Juliana é campeã em etapa do vôlei de praia e anuncia parceria com Carol Solberg

O vôlei de praia feminino do Brasil vive um momento de intensa troca de duplas. Neste domingo, Juliana e Rebecca, jogando pela primeira vez juntas, venceram a etapa de São José (SC) do Circuito Brasileiro e, em seguida, anunciaram suas novas parceiras para 2017.

Juliana, de 33 anos, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, vai atuar com Carol Solberg. A caçula da ex-jogadora Isabel encerrou uma parceria de longa data com a irmã Maria Clara e vinha jogando provisoriamente com Ágatha nesta primeira metade do Circuito Brasileiro.

Tanto Carol quanto Juliana estavam sendo preteridas na combinação de duplas recentemente. Juliana jogava com Taiana desde o insucesso na tentativa de vaga no Rio-2016 com Maria Elisa, mas viu a ex-parceira fechar com Elize Maia. Já Carol acertou com Ágatha sabendo que a medalhista de prata do Rio-2016 estará com a jovem Duda no ano que vem.

Assim, até segunda ordem, as principais duplas brasileiras do vôlei de praia para o início do ciclo olímpico são: Larissa/Talita, Bárbara Seixas/Fernanda Berti, Juliana/Carol Solberg, Rachel/Maria Clara, Ágatha/Duda, Maria Elisa/Lili e Rebecca/Ana Patrícia.