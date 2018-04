Juliana e Larissa ampliam série de vitórias e são campeãs

SÃO PAULO - Invictas há exatos 11 meses nas areias nacionais, as tetracampeãs do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Juliana e Larissa seguem fazendo história na competição. Neste domingo, na arena montada no Guarujá (SP), a dupla líder do ranking nacional derrotou Taiana e Vivian por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/15, e conquistou o título da terceira etapa da temporada.

A conquista é a 11.ª consecutiva da dupla na competição. Agora, as campeãs pan-americanas sustentam invencibilidade de 55 jogos na competição nacional. A última derrota aconteceu no dia 13 de março de 2010, durante a etapa de Uberaba (MG) do Circuito Brasileiro.

O título conquistado nas areias do Guarujá foi o número 50 da dupla no Circuito. A primeira conquista aconteceu em João Pessoa (PB), na temporada 2004.

"É até difícil explicar o que sinto após cada vitória. É uma sensação de satisfação enorme, que só nos motiva a treinar mais. Devemos isso a toda nossa equipe, que nos ajudou a chegar até aqui. O Brasil tem um universo enorme de atletas de vôlei de praia e são poucos que conseguem ser vitoriosos. É um grande orgulho ver que Juliana e eu fazemos parte deste grupo", analisa Larissa.

Natural da vizinha Santos, Juliana comemorou a vitória perto de sua cidade-natal e dedicou o triunfo à irmã Joelma, que teve um grave problema de saúde no ano passado.

"Minha irmã sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) no ano passado, quando eu estava na Rússia disputando o Circuito Mundial e isso mexeu muito comigo. Já perdi uma irmã quando estava fora do País e não queria viver isso novamente. Por isso, é uma alegria enorme poder jogar e vencer com ela na torcida. Ela está se recuperando e dediquei o título a ela", comenta a melhor jogadora do mundo em 2010, que, apesar da vitória, não ficou totalmente satisfeita.

"Não consegui marcar nenhum ponto de bloqueio no jogo e isso me deixou chateada, pois essa é a minha função na dupla. Até por isso a Larissa tentou fazer o bloqueio no fim do jogo e eu fui para a defesa e consegui pegar uma bola", acrescenta.

Com a vitória da etapa paulista, Juliana e Larissa abriram vantagem na corrida pelo titulo da temporada 2011 do Circuito Brasileiro. A dupla soma agora 1.200 pontos e é seguida por Taiana/Vivian, com 960, e Talita/Maria Elisa, com 920.

A próxima parada do Circuito será na cidade de Curitiba. A capital paranaense receberá a quarta etapa da temporada, entre os dias 24 e 27 de fevereiro.