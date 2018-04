Juliana e Larissa chegam à final em etapa na Finlândia

As brasileiras Juliana e Larissa garantiram nesta sexta-feira uma vaga para a final da etapa de Aland, na Finlândia, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Esta será a sétima final da dupla nas 12 etapas já disputadas na temporada.

Campeãs no Brasil, Japão, Rússia, Áustria e Polônia, Juliana e Larissa venceram nesta sexta-feira as brasileiras Ana Paula e Shelda por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 22/20, em 41 minutos de partida. Na decisão, elas enfrentarão as norte-americanas Ross e Kessy, campeãs da etapa francesa e do mundial disputado na Noruega.

Na duas finais em que Juliana/Larissa e Ross/Kessy se enfrentaram neste ano, as brasileiras saíram com a vitória na etapa brasileira, em abril, enquanto as norte-americanas ficaram com o título na Noruega, em julho.

Na disputa pelo terceiro lugar, Ana Paula e Shelda, superadas por Juliana e Larissa, fazem o duelo brasileiro contra a dupla formada por Talita e Maria Elisa, derrotadas pelas norte-americanas Ross e Kessy nas semifinais do torneiro, por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/18.