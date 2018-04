Juliana e Larissa conquistam título na etapa holandesa

Divulgação

PÓDIO BRASILEIRO - Da esquerda para a direita: Talita e Maria Elisa, Juliana e Larissa e Ângela e Vivian

HAIA, Holanda - A chave feminina da etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, encerrada neste sábado, em Haia, teve um pódio completamente brasileiro. Juliana e Larissa conquistaram o título, enquanto Talita e Maria Elisa terminaram com a medalha de prata e Ângela e Vivian ficaram com o bronze.

Com o título em Haia, Juliana e Larissa somam sete etapas vencidas nesta edição do Circuito Mundial, algo que já tinham conseguido fazer há três anos - são 28 conquistas no total, desde que a dupla foi formada em 2004. Assim, elas lideram o ranking, ficando bem perto de serem as campeãs da temporada.

Neste sábado, Juliana e Larissa começaram o dia com vitória na semifinal contra as checas Novakova e Hajeckova por 2 sets a 0 (21/11 e 21/17). Enquanto isso, Talita e Maria Elisa ganharam o duelo brasileiro contra Ângela e Vivian por 2 a 0, parciais de 21/18 e 21/16, e também garantiram presença na final da etapa.

Na decisão do título, Juliana e Larissa foram superiores, ganharam por 2 a 0 (21/16 e 21/15) e estragaram a festa de Talita, que completou 27 anos neste sábado. Já na disputa pelo bronze, Ângela e Vivian derrotaram Novakova e Hajeckova por 2 a 1 (21/14, 15/21 e 15/11) e completaram o pódio brasileiro.